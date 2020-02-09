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Okay Yokuşlu 90. dakikada sahneye çıktı ve…
İspanya La Liga

Okay Yokuşlu 90. dakikada sahneye çıktı ve…

Celta Vigo'nun sahasında Sevilla'yı mağlup ettiği maçta galibiyet golünün asisti Milli futbolcu Okay Yokuşlu'dan geldi.

9 Şubat 2020 23:24

İspanya La Liga´nın 23´üncü haftasında Celta Vigo kendi sahasında Sevilla´yı 2-1 mağlup ederken milli oyuncu Okay Yokuşlu, 90´ıncı dakikada Sisto´nun attığı gole asist yaparak galibiyette önemli pay sahibi oldu.

La Liga´nın 23´üncü haftasında Celta Vigo, Sevilla´yı konuk etti. Milli oyuncu Okay Yokuşlu´nun ilk 11´de başlayıp 90 dakika süre aldığı mücadelede Sevilla, 23´üncü dakikada Youssef El Nesyri´nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi ekip, 78´inci dakikada Iago Aspas´ın attığı golle eşitliği sağladı. Maçta son sözü, 90´ıncı dakikada Okay Yokuşlu´nun asistiyle golü bulan Pione Sisto söylerken bu sonuçla Celta Vigo, 8 maç aranın ardından ligde galip geldi.

Puanını 20´ye yükselten ev sahibi ekip, haftayı 17´inci sırada kapattı. Sevilla ise 39 puanla 5´inci sırada kaldı.

Son güncelleme 23:24 | 9 Şubat 2020
Okay Yokuşlu
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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