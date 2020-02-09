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Mustafa Pektemek: Bana çarptığını söyleyerek üzerime düşeni yaptım
Süper Lig

Mustafa Pektemek: Bana çarptığını söyleyerek üzerime düşeni yaptım

Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor'da Mustafa Pektemek, maçın önüne geçen pozisyonla ilgili Instagram'dan açıklama yaptı.

9 Şubat 2020 16:39

Süper Lig’in 21. haftasında oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşmasında son dakikadaki pozisyon çok tartışıldı. Başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal’ın karşılaşma sonrasında sert tepkiler vermesine neden olan pozisyonla ilgili Mustafa Pektemek, o anı açıkladı. Pektemek, “Pozisyonda da aynı şekilde topun bana çarptığını söyleyerek üzerime düşeni yaptığım kanaatindeyim” diyerek pozisyonun penaltı olduğunu belirtti.

Alanyaspor forveti Mustafa Pektemek’in açıklaması şöyle;

“Bu hayatta her zaman başarı ve dürüstlüğün paylaşıldıkça çoğaldığına inanmışımdır. Bugünkü pozisyonda da aynı şekilde topun bana çarptığını söyleyerek üzerime düşeni yaptığım kanaatindeyim. Mesaj atan, destekleyen, yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Bu tür davranışların Türk futbolunda yayılması ve her takıma hakkının verilmesi en büyük temennimdir.”

Son güncelleme 16:39 | 9 Şubat 2020
alanyaspor Fenerbahçe Mustafa Pektemek süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Fenerbahçe
21 11 38
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