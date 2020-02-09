Mustafa Pektemek: Bana çarptığını söyleyerek üzerime düşeni yaptım

Süper Lig’in 21. haftasında oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşmasında son dakikadaki pozisyon çok tartışıldı. Başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal’ın karşılaşma sonrasında sert tepkiler vermesine neden olan pozisyonla ilgili Mustafa Pektemek, o anı açıkladı. Pektemek, “Pozisyonda da aynı şekilde topun bana çarptığını söyleyerek üzerime düşeni yaptığım kanaatindeyim” diyerek pozisyonun penaltı olduğunu belirtti.

Alanyaspor forveti Mustafa Pektemek’in açıklaması şöyle;

“Bu hayatta her zaman başarı ve dürüstlüğün paylaşıldıkça çoğaldığına inanmışımdır. Bugünkü pozisyonda da aynı şekilde topun bana çarptığını söyleyerek üzerime düşeni yaptığım kanaatindeyim. Mesaj atan, destekleyen, yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Bu tür davranışların Türk futbolunda yayılması ve her takıma hakkının verilmesi en büyük temennimdir.”