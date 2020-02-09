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MAÇ SONUCU | Osmanlıspor Bursaspor 2-4 | 6 gollü maçta gülen Bursaspor
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Osmanlıspor Bursaspor 2-4 | 6 gollü maçta gülen Bursaspor

Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı Osmanlıspor'u 4-2 mağlup etti.

9 Şubat 2020 21:04

TFF 1’inci Lig’in 21’inci haftasında Osmanlıspor, konuk ettiği Bursaspor’a 4-2 mağlup oldu.

STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Alper Çetin, Orkun Aktaş, Cem Özbay

OSMANLISPOR: Ahmet Eyüp Türkaslan, Oğuz Yıldırım (Dk. 83 Erdem Çetinkaya), Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican (Dk. 46 Tamer Aşık), Blagojevic, Halil İbrahim Esen, Ayuk, Barış Zeren (Dk. 79 Todorovic), Beykan Şimşek, Mertan Caner Öztürk

BURSASPOR: Çağlar Şahin Akbaba, İsmail Çokçalış (Dk. 37 Recep Aydın), Diarra, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Selçuk Şahin, Shehu, Tayfur Bingöl, Traore (Dk. 79 Kubilay Kanatsızkuş), Özer Hurmacı, Seleznov (Dk. 84 Burak Altıparmak)

GOLLER: Dk. 6 Traore, Dk. 59 Özer Hurmacı, Dk. 75 Recep Aydın, Dk. 90+4 Shehu (Bursaspor) – Dk. 14 Mertan Caner Öztürk, Dk. 45+2 Atakan Rıdvan Çankaya (Osmanlıspor)

SARI KARTLAR: Oğuz Yıldırım, Mertan Caner Öztürk, Beykan Şimşek, Todorovic (Osmanlıspor) –  Kerem Can Akyüz, Traore (Bursaspor)

Son güncelleme 21:05 | 9 Şubat 2020
bursaspor Osmanlıspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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