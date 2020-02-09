MAÇ SONUCU | Altay Boluspor 2-1 | Altay son nefeste!

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Altay, sahasında Boluspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Şahan Yılmaz, Kemal Mavi
Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Cenk Özkaçar, Abdülkerim Bardakçı, Özgür Özkaya, Tavares (Yılmaz Özeren dk. 46), Alhassan, Putsila, Turgut Doğan Şahin (Leandrinho dk. 83), Kappel (Kerim Avcı dk. 46), Paixao
Yedekler: Emre Koyuncu, Doğa İşeri, Hakan Demirci, Yasin Palaz, İbrahim Öztürk, Yaser Hacımustafaoğlu
Teknik Direktör: Ali Tandoğan
Boluspor: Mosquera, Hayrullah Bilazer, Adilehou, Burak Bekaroğlu, Emre Öztürk (Fethi Özer dk. 28), Arif Morkaya, Halilovic, Gökhan Sazdağı, Mustafa Durak (Melih Okutan dk. 84), Delarge (Mustafa Eskihellaç dk. 61), Kidric
Yedekler: Bahadır Güngördü, Bilal Kısa, Kubilay Yılmaz, Dodo
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Burak Bekaroğlu (dk. 30) (Boluspor), Yılmaz Özeren (dk. 49), Paixao (dk. 87) (Altay)
Kırmızı Kart: Gökhan Sazdağı (dk. 70) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Cenk Özkaçar, Turgut Doğan Şahin, Yılmaz Özeren (Altay), Delarge, Hayrullah Bilazer, Mustafa Durak, Mustafa Eskihellaç, Mosquera (Boluspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
11′ Orta alandan gelişen Altay atağında Kappel'in ceza sahası içinden vurduğu şutta top kaleci Mosquera'dan döndü.
21′ Gelişen Boluspor atağında ceza sahası dışında topa vuran Mustafa Durak'ın şutunda kaleci Cihan Topaloğlu topun sahibi oldu.
GOL! 30′ Gelişen Boluspor atağında ceza sahası için Arif Morkaya'nın yaptığı ortaya kafa vuruşu yapan Burak Bekaroğlu topu ağlara gönderdi. 0-1
41′ Gelişen Altay atağında kaleciyi çalımlayıp ceza sahası yayı sağ çaprazından topa vuran Paixao'nun vuruşu kalenin sağından az farkla auta çıktı.
GOL! 49′ Gelişen Altay atağında sol kanattan Turgut Doğan Şahin'in getirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Yılmaz Özeren, top kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 1-1
70′ Bolusporlu Gökhan Sazdağı, rakibini yaptığı müdahale sonucunda ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
79′ Turgut Doğan Şahin’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Paixao’nun vurduğu şutta top savunmaya çarparak kornere çıktı.
82′ Yılmaz Özeren’in sağ kanattan getirdiği topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Turgut Doğan Şahin’in vuruşunda top üst direkten döndü.
86′ Boluspor savunmasından dönen topa ceza sahası dışından vuran Özgür Özkaya’nın şutu üst direkten oyun alanına döndü.
GOL! 87′ Sağ kanattan gelişen Altay atağında Putsila’nın pasında topla buluşan Paixao, sert bir şutla topu ağlara gönderdi. 2-1