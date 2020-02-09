MAÇ SONUCU | Kayserispor 2-2 Antalyaspor

Süper Lig’in 21. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı’nda oynanan mücadele 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Kayserispor 12 puanla son sırada haftayı kapatırken, Akdeniz ekibi de 19 puanla 15. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip gelecek hafta Denizlispor ile deplasmanda; kırmızı-beyazlılar ise sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Maçın ilk golü 41. dakikada Kayserisporlu Mensah’tan geldi. Sakatlıktan döndükten sonra ilk maçına çıkan Senegalli oyuncu penaltıdan takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gole Antalyaspor’un cevabı 45’te yine penaltıdan geldi! Sinan Gümüş skoru 1-1’e taşıdı. Maçın ikinci yarısı golle başladı. Kayserisporlu 46. dakikada Pedro Henrique’nin golüyle bir kez daha öne geçmeyi başardı: 2-1.

Geride olan Antalyaspor son 15 dakikalık dilimde rakip kaleyi abluka altına aldı. 83. dakikada Fredy topu filelere göndererek maçın skorunu 2-2 olarak belirleyen golü kaydetti.

Karşılaşmanın duraklama dakikalarında ise her iki takım da skoru değiştirecek net pozisyonları gole çeviremedi.