CANLI | Kasımpaşa Galatasaray (İlk yarı oynanıyor)

Süper Lig’in 21. haftasında Kasımpaşa, sahasında Galatasaray’ı konuk ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

Düşme hattından kurtulmaya çalışan Kasımpaşa, güçlü rakibini yenerek hem 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak, hem de düşme hattından çıkmak istiyor. Ligde 4 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Galatasaray ise, deplasmandan galip dönerek seriyi sürdürmek ve şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor.

Karşılaşmada iki takım şu 11’lerle mücadele edecek:

KASIMPAŞA: Fatih, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Tarkan, Aytaç, Aytaç, Quaresma, Ndongala, Thiam

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer, Emre, Feghouli, Adem