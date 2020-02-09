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Son Dakika: İstanbul'da kritik maç! Zirve ve düşme hattını yakından ilgilendiriyor
CANLI | Kasımpaşa Galatasaray (İlk yarı oynanıyor)
Süper Lig

CANLI | Kasımpaşa Galatasaray (İlk yarı oynanıyor)

Ligde zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, düşme hattından kurtulmaya çalışan Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da... Galatasaray, 7. dakikada Meriah'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti.

9 Şubat 2020 18:13

Süper Lig’in 21. haftasında Kasımpaşa, sahasında Galatasaray’ı konuk ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

Düşme hattından kurtulmaya çalışan Kasımpaşa, güçlü rakibini yenerek hem 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak, hem de düşme hattından çıkmak istiyor. Ligde 4 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Galatasaray ise, deplasmandan galip dönerek seriyi sürdürmek ve şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor.

Karşılaşmada iki takım şu 11’lerle mücadele edecek:

KASIMPAŞA: Fatih, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Tarkan, Aytaç, Aytaç, Quaresma, Ndongala, Thiam

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer, Emre, Feghouli, Adem

Son güncelleme 19:10 | 9 Şubat 2020
galatasaray Kasımpaşa
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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