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Güncel puan durumu: Süper Lig’de şampiyonluk yarışı kızıştı…
Süper Lig

Güncel puan durumu: Süper Lig’de şampiyonluk yarışı kızıştı…

Süper Lig'de heyecan fırtınası devam ediyor. 21. hafta maçlarından sadece ikisi henüz oynanmadı fakat puan durumu şimdiden alev aldı. Sivasspor, Başakşehir karşısında 2 puan kaybetmesine rağmen liderliği geri aldı. En yakın rakibi Trabzonspor'un 1 maçı eksik...

9 Şubat 2020 17:58

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren 7 takım adeta birbirinin ensesinde. 21. haftada Süper Lig’in üst sıralarındaki Başakşehir ve Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadele beraberlikle sonuçlandı. Sivasspor puanının 42’ye yükselterek tekrar liderlik koltuğuna oturdu.  Gençlerbirliği deplasmanında galip gelen Trabzonspor 41 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bordo mavililerin ertelenen Yeni Malatyaspor mücadelesi henüz oynanmadı.

40 puanlı Başakşehir ise üçüncü sırada kaldı.  Beşiktaş evinde Gaziantep FK'yı yenerek puanının 36'ya yükseltti ve yedinci sıradaki yerini korudu. Üst sıralardaki iki takım Fenerbahçe ve Alanyaspor ise puanları paylaştı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanının 38'e, Alanyaspor ise 39'a yükseltti. 

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SÜPER LİG PUAN DURUMU

Son güncelleme 18:04 | 9 Şubat 2020
puan durumu süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Fenerbahçe
21 11 38
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YAKINDAKİ MAÇLAR
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Bugün - 13:30
2
-
2
Antalyaspor
Sivasspor
Bugün - 16:00
1
-
1
Istanbul Basaksehir
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