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Galatasaray’da şok! Henüz 3. dakikada…
Galatasaray

Galatasaray’da şok! Henüz 3. dakikada…

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçın 3. dakikasında şok bir sakatlık yaşandı.

9 Şubat 2020 19:18

Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray’ın Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Saracchi oyundan çıkmak zorunda kaldı. İki hafta önce oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Saracchi, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmasına rağmen Kasımpaşa maçına 11’de başladı. Karşılaşmanın henüz başında gelişen Galatasaray atağında sol kanattan bindirme yapan Uruguaylı futbolcu, yaptığı orta sonrası sakatlandı.

Kenara değiştirilmesi yönünde işarette bulunan Saracchi’nin 3. dakikada sakatlanması, Fatih Terim’i erken bir değişikliğe zorladı. Oyundan alınan Saracchi’nin yerine sahaya Linnes girdi. Oldukça üzgün olduğu gözlenen yıldız futbolcunun oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

Darbe almadan sakatlanan Saracchi’nin durumu yapılacak sağlık kontrollerinden sonra belli olacak.

Son güncelleme 19:18 | 9 Şubat 2020
galatasaray Saracchi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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