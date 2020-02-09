Galatasaray’da şok! Henüz 3. dakikada…

Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray’ın Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Saracchi oyundan çıkmak zorunda kaldı. İki hafta önce oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Saracchi, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmasına rağmen Kasımpaşa maçına 11’de başladı. Karşılaşmanın henüz başında gelişen Galatasaray atağında sol kanattan bindirme yapan Uruguaylı futbolcu, yaptığı orta sonrası sakatlandı.

Kenara değiştirilmesi yönünde işarette bulunan Saracchi’nin 3. dakikada sakatlanması, Fatih Terim’i erken bir değişikliğe zorladı. Oyundan alınan Saracchi’nin yerine sahaya Linnes girdi. Oldukça üzgün olduğu gözlenen yıldız futbolcunun oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

Darbe almadan sakatlanan Saracchi’nin durumu yapılacak sağlık kontrollerinden sonra belli olacak.