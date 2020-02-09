Galatasaray Kasımpaşa maçı saat kaçta?

21. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Galatasaray’ı ağırlıyor. Saat 19:00’da başlayan Kasımpaşa Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray 17 golle ligin az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Kasımpaşa ise 43 gol ile Kayserispor'dan sonra kalesinde en çok gol gören ikinci ekip olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, 32 kez gol sevinci yaşarken, lacivert-beyazlılar da 28 kez rakip fileleri havalandırdı.

BELHANDA CEZALI

Galatasaray'da Younes Belhanda, Kasyerispor maçında sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda Adem Büyük de sarı kart sınırında bulunuyor. Adem sarı kart görmesi halinde gelecek hafta ligde oynanacak Yeni Malatyaspor müsabakasında görev alamayacak.

Sakatlıkları devam eden Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi ise maçta yer alamayacak.

DÜDÜK METE KALKAVAN’DA

Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkava'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi Burak Şeker olacak. VAR'da Abdulkadir Bitigen, AVAR'da da Erdinç Sezertam görev alacak.