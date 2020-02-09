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Fenerbahçe’de Ali Koç canlı yayına çıkacak
Süper Lig

Fenerbahçe’de Ali Koç canlı yayına çıkacak

Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından camiadan gelen tepkiler üzerine Başkan Ali Koç'tan flaş bir karar geldi. Koç Fenerbahçe TV'de gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

9 Şubat 2020 19:53

Süper Lig’in 21. haftasında oynan ve hakem kararları nedeniyle büyük tepkilerin yaşandığı Alanyaspor maçının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan flaş bir karar geldi. Camiada dinmeyen öfke ndeniyle geniş çaplı bir açıklama yapmak ve sezon başından bu yana yaşananlar için değerlendirmelerde bulunmak isteyen Ali Koç Fenerbahçe TV’de canlı yayına çıkacak.

Sarı lacivertlilerde resmi siteden yapılan açıklamada Başkan Ali Koç’un, yarın (10 Şubat) saat 14.00’de açıklamalarda bulunacağı duyuruldu. Ayrıca sarı lacivertlilerde taraftar grupları 12 Şubat Çarşamba Günü, saat 15.00’da Türkiye Futbol Federasyonu Riva Binasına yürüyüş yaparak tepki gösterecek.

Son güncelleme 19:55 | 9 Şubat 2020
alanyaspor ali koç fenerbahçe tv süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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