Fenerbahçe’de Ali Koç canlı yayına çıkacak

Süper Lig’in 21. haftasında oynan ve hakem kararları nedeniyle büyük tepkilerin yaşandığı Alanyaspor maçının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan flaş bir karar geldi. Camiada dinmeyen öfke ndeniyle geniş çaplı bir açıklama yapmak ve sezon başından bu yana yaşananlar için değerlendirmelerde bulunmak isteyen Ali Koç Fenerbahçe TV’de canlı yayına çıkacak.

Sarı lacivertlilerde resmi siteden yapılan açıklamada Başkan Ali Koç’un, yarın (10 Şubat) saat 14.00’de açıklamalarda bulunacağı duyuruldu. Ayrıca sarı lacivertlilerde taraftar grupları 12 Şubat Çarşamba Günü, saat 15.00’da Türkiye Futbol Federasyonu Riva Binasına yürüyüş yaparak tepki gösterecek.