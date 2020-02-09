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Fabricio Baiano: ‘Sörloth ve Trabzonspor’dan özür dilerim’
Süper Lig

Fabricio Baiano: ‘Sörloth ve Trabzonspor’dan özür dilerim’

Gençlerbirliği futbolcusu Fabricio Baiano dün Sörloht'e yaptığı müdaheleden ve oyundan atılmasına sebep olduğundan dolayı özür diledi.

9 Şubat 2020 13:41

Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlıp etti. Mücadelenin son dakikalarında Gençlerbirliği futbolcusu Fabricio Baiano ile ikili mücadeleye giren Trabzonsporlu Alexander Sörloth, rakibine yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart görmüştü.

Sörloth’un kırmızı görmesine sebep olan Gençlerbirliği oyuncusu Baiano ise instagram hikayesinden yaptığı paylaşımda Norveçli golcüden ve Trabzonspor camiasından özür diledi. Brezilyalı futbolcu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

“Dün Trabzonspor ile oynadığımız müsabakada Alexander Sörloth ile istenmeyen bir olay yaşadım. Maçı kazanmayı çok istiyordum. Ter döktüğüm ve mücadele ettiğim takım için formasnı onurlandırmak istedim. Ama bu yaşanan olay yüzünden Alexander Sörloth’un atılmasını istemezdim. Benim gibi bir sporcu, takımının formasını tüm gücü ve kalbiyle savunan sporcu arkadaşım Alexander Sörloth’tan, Trabzonspor ve camiasından bana öfkeli hisseden herkesten en içten duygularım ile özür dilerim.”

Son güncelleme 13:41 | 9 Şubat 2020
Alexander Sörloth Fabricio Baiano Gençlerbirliği trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
20 12 41
2 Sivasspor
20 12 41
3 Alanyaspor
21 11 39
4 Istanbul Basaksehir
20 11 39
5 Fenerbahçe
21 11 38
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