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Erteleme kararı sonrası Göztepe’den ilk açıklama
Göztepe

Erteleme kararı sonrası Göztepe’den ilk açıklama

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, ertelenen Rizespor maçının kendileri için dezavantaj olduğunu söylerken, önemli olanın hep beraber sahaya çıkmak olduğunu vurguladı.

9 Şubat 2020 19:02

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı açıklamayla Süper Lig'in 21. haftasının kapanış maçı olarak oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor mücadelesinin konuk ekibin hava şartlarından dolayı İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

“Önemli olan hep beraber sahaya çıkmak”

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil de konuyla ilgili bir televizyon kanalında açıklamada bulundu. Başkan Sepil, bu sezona iyi başlayamadıklarını ancak sonradan toparladıklarını belirterek, “Yeni stadımızda ikinci maçımız olacaktı. 95 yıl stadımızı beklemiştik. Önemli olan hep beraber sahaya çıkmak. İki takımda eşit koşullarda oynasın ve maç sahada oynansın ve bitsin. Göztepe iyi bir hava yakalamıştık, bu maçı şimdi oynayamamak bizim için dezavantaj ama önemli değil, ileride oynarız” dedi. (İHA)

Son güncelleme 19:02 | 9 Şubat 2020
Çaykur Rizespor göztepe Mehmet Sepil
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Fenerbahçe
21 11 38
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