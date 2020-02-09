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Çaykur Rizespor, İzmir’e gidemedi!
Süper Lig

Çaykur Rizespor, İzmir’e gidemedi!

Süper Lig'in 21. hafta müsabakası için yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle Trabzon Havalimanı´ndaki uçuş seferlerinin akmasından dolayı İzmir'e gidemedi.

9 Şubat 2020 13:16

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 21. haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını Rize’de kendi tesislerinde tamamladıktan sonra bugün sabah saatlerinde Trabzon Havalimanı’ndan İzmir’e gitmeyi planlıyordu. Havalimanındaki uçuşların aksaması dolayısıyla kendi tesislerinde beklemeye başlayan Karadeniz ekibinin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri ile görüştükleri öğrenildi.

Uygun hava şartlarının oluşması durumunda Çaykur Rizespor’un İzmir’e gitmesi bekleniyor. TFF’nin kötü hava şartlarının devam etmesi durumunda mücadeleyi bir gün sonraya ya da ileri bir tarihe erteleyeceği öğrenildi.

Son güncelleme 13:16 | 9 Şubat 2020
Çaykur Rizespor göztepe izmir süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
20 12 41
2 Sivasspor
20 12 41
3 Alanyaspor
21 11 39
4 Istanbul Basaksehir
20 11 39
5 Fenerbahçe
21 11 38
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