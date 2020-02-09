Bu hakemlere en büyük ceza yabancı hakemle olur

Kadıköy'de dün öyle bir maç oynandı ki gönül dolu dolu futbol konuşmak istemesine rağmen kimsenin vicdanı buna el vermiyor.

Yine de yazıma az da olsa sahanın içinde kalarak başlamak istiyorum. Fenerbahçe, Kadıköy'de sezonun en verimsiz maçını oynadı. Ersun Yanal, takımını derbi ciddiyetiyle rakibinin oynadığı futbola büyük saygı duyarak hazırladı. Ama haftalardır ligin en iyi futbolunu oynayan takımının, fazla alternatifli bir kadroya sahip olmadığı için bir yerde performans düşüklüğü yaşayacağı belliydi. Bu da Alanya gibi ligin en diri takımına karşı denk geldi. Rakip dersini çok iyi çalışmış, alan savunmasıyla ligin en çok ceza sahasına giren takımını kitlemeye çalıştı. Hızlı oyuncularıyla da başarılı kontra ataklar yaptı. Fenerbahçe, özellikle hücumda hiç akıcı olamadı.

Fenerbahçe geçen hafta muhteşem futboluyla hakemi yenemedi, dün kötü oynadı kazanmak için fırsat yakaladı ama yine hakemi yenemedi.

Sezon ortasında kural değişti, Malatya maçından sonra penaltılarda kalecilere artık hiç tolerans tanınmıyor. Malatya maçında da canı yanan Fenerbahçe, oyun oynanırken kural değişikliğiyle de canı yanan Fenerbahçe.

Tartışmalı bir penaltıyı gittin izledin, anladık. Penaltıyı tekrarlattın onu da anladık. Peki Ümit Öztürk, ilk yarının sonunda en iyi voleybolcuya taş çıkaran manşete, son dakikada Mustafa Pektemek'in kendinin bile kabul ettiği elle oynamayı nasıl görmedi ya da görmezden geldi. Hadi iyi niyetli olup görmedi diyelim, 2 saat önce daha tartışılır benzer pozisyonda Beşiktaş'a penaltı vermek için hakemi aynı Riva odasından pozisyonu izlemeye davet eden VAR ne yapıyor. Hakemi çağırıp pozisyonu izletmek bu kadar mı zor?

Aslında hakem açıklandığından bu yana endişeler artmıştı. Başkan Ali Koç'un divanda yaptığı ders niteliğindeki konuşmada “Acaba cezayı akşam maçta keserler mi” sorusunu da aklımıza getirmişti. Ama bu kadar da göz göre göre değil. Geçen hafta Trabzon'daki dördüncü hakem olan Serkan Tokat'ı bu hafta VAR'a atıyorsun. Yani iki hafta üst üste Fenerbahçe maçında görev veriyorsun. Bunu da anlamak pek mümkün değil.

Artık Türkiye'de devrim olmalı. Bence dünkü yönetimden sonra bu sezon artık Ümit Öztürk maç alamaz. Kendisine teşekkür edilerek hatta bir selfie çubuğu da hediye edilerek tatile gönderilmeli. TFF, en iyi hakemimiz dediği Cüneyt Çakır'a bile 6 haftada 2 maç verdi. Neden, çünkü Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yendiği maçı yönetti. Artık yabancı hakem zamanı geldi, hem de derhal. İlk uygulaması da Fenerbahçe-Galatasaray maçında olmalı. Bu devrimi derhal yapın. Profesyonelleştirdiğiniz hiçbir hakem bu kadar parayı hak etmiyor. Hakemlere en büyük ceza yabancı hakem getirerek olur. Ayaklarını denk alır ve ona göre yetişirler. Tek başına çözüm mü, değil. Hakemleri yönetenlerin başına da mümkünse yabancı getirin. Bağımsız olsunlar, kimseye ayrıcalık tanımasınlar.

Fenerbahçe hiçbir zaman ayrıcalık istemedi, her zaman ADALET istedi. Siz eşit adaleti dağıtın zaten Fenerbahçe uzak ara bu ligi götürür. Ama zaten endişeleri de bu.

Şimdi büyük iş Fenerbahçe yönetimine düşecek. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından biri olan Ali Koç'un hayatı kriz yönetimleriyle geçmiştir. Fenerbahçe, başkanı ve yönetimiyle bu krizi çok sağlıklı yönetip karlı çıkacaktır. Dün geceden beri Semih Özsoy'un ve Ersun Yanal'ın daha sonra da başkanın çıkıp konuşması bu süreci çok iyi yöneteceklerinin sinyalini verdi.

8 Şubat 2020 tarihi Türk futboluna kara leke olarak düştü ama Fenerbahçe'yi ne 3 Temmuz 2011, ne de 5 Nisan 2015 yıkabildi. Fenerbahçe dimdik ayakta ve her operasyona karşı mücadele edecek güçte.