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Bjarnason alacağını Elazığspor’a bağışladı
Alt Ligler

Bjarnason alacağını Elazığspor’a bağışladı

Elazığspor’un TFF 1. Lig’de mücadele ettiği sezonlarda formasını giyen İzlandalı milli oyuncu Theodor Elmar Bjarnason, 63 bin Euro’luk alacağından feragat etti.

9 Şubat 2020 13:19

TFF 2. Lig'den hakları saklı kalmak kaydıyla yaşanan deprem nedeniyle çekilen Elazığspor'un eski futbolcularından Theodor Elmar Bjarnason, fedakarlık örneği gösterdi. 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Elazığspor'da forma giyen İzlandalı futbolcu, Elazığ'da meydana gelen deprem felaketinden dolayı 63 bin Euro'luk alacağının tamamını kulübe bağışladı.

Elazığspor Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Eski futbolcumuz Theodor Elmar Bjarnason'un şehrimize ve kulübümüze göstermiş olduğu bu gönül bağlılığını, ümit ediyoruz ki, kulübümüzde daha önce forma giymiş diğer yerli ve yabancı futbolcularımızda göstereceklerdir. Duyarlı davranışlarından dolayı Theodor Elmar Bjarnason'a şükranlarımızı sunar ve teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

Son güncelleme 13:19 | 9 Şubat 2020
Elazığspor süper lig Theodor Elmar Bjarnason
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
20 12 41
2 Sivasspor
20 12 41
3 Alanyaspor
21 11 39
4 Istanbul Basaksehir
20 11 39
5 Fenerbahçe
21 11 38
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