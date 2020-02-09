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Ahmet Nur Çebi talihsiz kaza geçirdi! Dirseği kırıldı…
Süper Lig

Ahmet Nur Çebi talihsiz kaza geçirdi! Dirseği kırıldı…

Beşiktaş Kulübü, resmi siteden açıklama yaparak başkan Ahmet Nur Çebi'nin tesislerde kaza geçirdiğini kırık olduğunu açıkladı.

9 Şubat 2020 17:00

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde bir kaza yaşadı. Çebi’nin kaza sonrasında dirseğinde kırık oluştu. Resmi siteden yapılan açıklamada Başkan Çebi’nin durumunun iyi ve evinde istirahatte olduğu belirtildi. Beşiktaş’tan yapılan açıklama şöyle;

“Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Kadın Futbol Takımımızın maçını izlediği BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde talihsiz bir kaza yaşamış, kaza neticesinde Başkanımızın dirseğinde kırık meydana gelmiştir.

Hastanede tedavisi tamamlanan Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, taburcu edilmiş ve evinde istirahate çekilmiştir.

Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz.”

Son güncelleme 17:00 | 9 Şubat 2020
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