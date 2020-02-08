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Sumudica isyan etti!

Gazintep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Rumen teknik adam 'VAR için artık kesin bir görüşüm var! VAR futbolu mahvediyor' dedi.

8 Şubat 2020 19:44

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş’a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Verilen penaltıya isyan eden Rumen teknik adam, “İlk yarıda iyi oynadık ama ikinci yarıda anlaşılmayan bir karar ve penaltı. Bu maç benim ağzımda değişik bir tat bıraktı ve anlayamadım. VAR için artık kesin bir görüşüm var! VAR futbolu mahvediyor” dedi.

Pozisyonun penaltı olmadığını kaydeden Sumudica, “Sebebini anlayamıyorum. Fenerbahçe maçında iptal edilen golümüz, G.Birliği maçında tekrar edilmesi gereken penaltı ve bugün! Oyuncum kolunu açmamış ama penaltı verdi. Onlara kolay veriyorlar.” diye konuştu.

Gökhan Gönül’ün, Kenan Özer ile olan pozisyonunda penaltı olduğunu hakeme söylediğini de vurgulayan deneyimli antrenör, “Gökhan Gönül’ü tebrik ederim, bu kadar dürüstçe penaltı olduğunu söylüyor ama hakemin umurunda değil. Kenan Özer cezalı duruma düştü ve haftaya yok. Bırakın sahada iyi oynayan kazansın! VAR bu şekilde devam edebilecek mi? Çok merak ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 20:51 | 8 Şubat 2020
beşiktaş Gaziantep FK Marius Sumudica
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