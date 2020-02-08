Sumudica isyan etti!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş’a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Verilen penaltıya isyan eden Rumen teknik adam, “İlk yarıda iyi oynadık ama ikinci yarıda anlaşılmayan bir karar ve penaltı. Bu maç benim ağzımda değişik bir tat bıraktı ve anlayamadım. VAR için artık kesin bir görüşüm var! VAR futbolu mahvediyor” dedi.

Pozisyonun penaltı olmadığını kaydeden Sumudica, “Sebebini anlayamıyorum. Fenerbahçe maçında iptal edilen golümüz, G.Birliği maçında tekrar edilmesi gereken penaltı ve bugün! Oyuncum kolunu açmamış ama penaltı verdi. Onlara kolay veriyorlar.” diye konuştu.

Gökhan Gönül’ün, Kenan Özer ile olan pozisyonunda penaltı olduğunu hakeme söylediğini de vurgulayan deneyimli antrenör, “Gökhan Gönül’ü tebrik ederim, bu kadar dürüstçe penaltı olduğunu söylüyor ama hakemin umurunda değil. Kenan Özer cezalı duruma düştü ve haftaya yok. Bırakın sahada iyi oynayan kazansın! VAR bu şekilde devam edebilecek mi? Çok merak ediyorum.” ifadelerini kullandı.