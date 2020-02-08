Sörloth kırmızı kartla oyundan atıldı! İsyan ettiren pozisyon…

Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup etti. Mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle kazanan bordo mavililerde Sörloth 90+2’te kırmızı kartla oyundan atıldı.

79’da Sosa’nın penaltı golüyle öne geçen Trabzonspor 83’te Nwakaeme’nin şık sayısıyla farkı 2’ye çıkardı. Maçın bitimine yaklaşılırken 89’da Sörloth ve Baiano arasında yaşanan gerginlik sebebiyle tansiyon yükseldi.

Baiano topu almak istediği Sörloth’un ayaklarına arka arkaya tekmeler attı. Aldığı darbeler sonrası sinirlenen Sörloth rakibinin yüzüne doğru fiziksel bir müdahelede bulunarak tepki gösterdi. Baiano Sörloth’un yüzüne doğru yaptığı temasla yerde kaldı.

VAR hakemleri pozisyonun ardından hakem Hüseyin Göçek’i kenara çağırarak yaşananları izletti. Görüntüleri izleyen Göçek Sörloht’u direkt kırmızı kartla oyundan attı. Baiano ise yaşanan gerginlikte sarı kart gördü. Kararın ardından çok sinirlenen Sörloth güçlükle sakinleştirildi. Bordo mavili taraftarlar da pozisyonda Baiano’ya kırmızı kart çıkmamasına tepki gösterdi.

Sörloth direk kırmızı karttan 2 maç ceza alırsa kupadaki Erzurumspor ve haftaya oynanacak Sivasspor maçlarını kaçıracak.