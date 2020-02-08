SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Şeyma Yıldız’ın annesi: Canım dediğim canımı aldı
Sörloth kırmızı kartla oyundan atıldı! İsyan ettiren pozisyon…
Trabzonspor

Sörloth kırmızı kartla oyundan atıldı! İsyan ettiren pozisyon…

Gençlerbirliği Trabzonspor mücadelesinde yaşanan bir pozisyon maça damga vurdu. Maçın bitimine doğru Baiano'dan aldığı sert darbelere sinirlenen Sörloth rakibini yüzünden tutarak itince kırmızı kartla oyundan atıldı. Trabzonspor taraftarları yaşananlara büyük tepki gösterdi.

8 Şubat 2020 19:31

Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup etti. Mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle kazanan bordo mavililerde Sörloth 90+2’te kırmızı kartla oyundan atıldı.

79’da Sosa’nın penaltı golüyle öne geçen Trabzonspor 83’te Nwakaeme’nin şık sayısıyla farkı 2’ye çıkardı. Maçın bitimine yaklaşılırken 89’da Sörloth ve Baiano arasında yaşanan gerginlik sebebiyle tansiyon yükseldi.

Baiano topu almak istediği Sörloth’un ayaklarına arka arkaya tekmeler attı. Aldığı darbeler sonrası sinirlenen Sörloth rakibinin yüzüne doğru fiziksel bir müdahelede bulunarak tepki gösterdi. Baiano Sörloth’un yüzüne doğru yaptığı temasla yerde kaldı.

VAR hakemleri pozisyonun ardından hakem Hüseyin Göçek’i kenara çağırarak yaşananları izletti. Görüntüleri izleyen Göçek Sörloht’u direkt kırmızı kartla oyundan attı. Baiano ise yaşanan gerginlikte sarı kart gördü. Kararın ardından çok sinirlenen Sörloth güçlükle sakinleştirildi. Bordo mavili taraftarlar da pozisyonda Baiano’ya kırmızı kart çıkmamasına tepki gösterdi.

Sörloth direk kırmızı karttan 2 maç ceza alırsa kupadaki Erzurumspor ve haftaya oynanacak Sivasspor maçlarını kaçıracak.

Son güncelleme 19:38 | 8 Şubat 2020
Gençlerbirliği sörloth trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
20 12 41
2 Sivasspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
20 11 39
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
Bugün - 17:00
3
-
0
Gaziantep
Gençlerbirligi
Bugün - 17:00
0
-
2
Trabzonspor
TÜMÜNÜ GÖR