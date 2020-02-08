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Ozan Tufan’dan sert tepki! ‘Bunun sorumlusu yukarıdakiler’
Fenerbahçe

Ozan Tufan’dan sert tepki! ‘Bunun sorumlusu yukarıdakiler’

Fenerbahçe Kaptanı Ozan Tufan, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından hakem Ümit Öztürk'ün verdiği kararları sert bir dille eleştirdi.

8 Şubat 2020 22:42

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılıklı penaltı vuruşlarının sonucu belirlediği maçta, Aytemiz Alanyaspor bir de penaltı kaçırdı. Aytemiz Alanyaspor’un ilk penaltısının tekrar edilmesi, Fenerbahçe futbolcuları tarafından yoğun itirazla karşılaştı. Maç sonrası hem tekrar edilen penaltı atışı hem de son dakikada Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyon hakkında konuşan Kaptan Ozan Tufan, hakem Ümit Öztürk’e sert tepki gösterdi.

Tekrarlanan penaltı hakkında konuşan Ozan Tufan, beIN Sports’a yaptığı açıklamada “3 cm öne çıkan bir Altay var. Nereden gördünüz, incelediniz?” dedi.

Maçın son dakikalarında Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyonu da değerlendiren Ozan Tufan “Bugün yaşananları unutabilir miyiz bilmiyorum, arkadaşlarım hala içeride oturuyor ve nasıl böyle olduğunu konuşuyoruz. Şampiyonluk yarışında zor bir viraja girdik. Nsakala’nın dediklerini duydum. Yakın arkadaşımdır. Son pozisyon için kasti bir hareket yoktu dedi ama Jailson’un pozisyonunda da kasti bir hareket yoktu. Mustafa Pektemek, topun eline çarptığını ve penaltı olduğunu söyledi. Hakem, VAR’a bile bakmadı. Bunun sorumlusu biz değiliz. Bunun sorumlusu yukarıdakiler” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 22:47 | 8 Şubat 2020
Fenerbahçe Ozan Tufan
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
20 12 41
2 Sivasspor
20 12 41
3 Alanyaspor
21 11 39
4 Istanbul Basaksehir
20 11 39
5 Fenerbahçe
21 11 38
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