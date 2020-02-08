Milli yıldızlar Ozan Kabak ve Kaan Ayhan’dan kötü haber!

Almanya Bundesliga 21. haftasına oynanan karşılaşmalarda milli futbolcularımızdan kötü haberler geldi. Schalke 04’ün sahasında Paderbor’u ağırladığı karşılaşmada Ozan Kabak, maçın 37. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Schalke 04 resmi Twitter hesabı da, Ozan Kabak’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Ozan’ın sakatlığının ne derecede olduğu ise yapılan kontrollerin ve resmi açıklamanın ardından netlik kazanacak.

Almanya’da forma terleten bir diğer milli yıldızımız Kaan Ayhan ise takımı Fortuna Düsseldorf’un Wolfsburg deplasmanında ki karşılaşmasında sahaya ilk 11’de başladı ancak Kaan’da Ozan gibi 40. dakika sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı.