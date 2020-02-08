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Milli yıldızlar Ozan Kabak ve Kaan Ayhan’dan kötü haber!
Almanya Bundesliga

Milli yıldızlar Ozan Kabak ve Kaan Ayhan’dan kötü haber!

Almanya Bundesliga 21. haftasında milli yıldızlarımız Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak ve Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldılar.

8 Şubat 2020 19:16

Almanya Bundesliga 21. haftasına oynanan karşılaşmalarda milli futbolcularımızdan kötü haberler geldi. Schalke 04’ün sahasında Paderbor’u ağırladığı karşılaşmada  Ozan Kabak, maçın 37. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Schalke 04 resmi Twitter hesabı da, Ozan Kabak’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Ozan’ın sakatlığının ne derecede olduğu ise yapılan kontrollerin ve resmi açıklamanın ardından netlik kazanacak.

Almanya’da forma terleten bir diğer milli yıldızımız Kaan Ayhan ise takımı Fortuna Düsseldorf’un Wolfsburg deplasmanında ki karşılaşmasında sahaya ilk 11’de başladı ancak Kaan’da Ozan gibi 40. dakika sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Son güncelleme 19:25 | 8 Şubat 2020
almanya Bundesliga Kaan Ayhan ozan kabak sakatlık
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
20 12 41
2 Sivasspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
20 11 39
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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