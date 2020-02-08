MAÇ SONUCU | Eskişehirspor Altınordu 3-0 | Es-Es stadına kavuştu, farklı kazandı

TFF 1’inci Lig’in 21’inci haftasında Eskişehirspor, konuk ettiği Altınordu’yu 3-0 mağlup etti. Stadyumunun tadilat nedeniyle kapalı olması sonucu son iç saha maçını Afyon’da oynayan Eskişehirspor, seyircisine kavuştuğu ilk maçta rahat bir galibiyete imza attı.

Bu galibiyetle puanını 16 yapan Eskişehirspor, maç fazlasıyla 17. sıraya yükselirken ligde kalma umutlarını devam ettirdi. 23 puanla 14. sırada kalan Altınordu ise düşme tehlikesini hissetmeye başladı.