MAÇ SONUCU | Eskişehirspor Altınordu 3-0 | Es-Es stadına kavuştu, farklı kazandı

TFF 1’inci Lig’in 21’inci haftasında Eskişehirspor, konuk ettiği Altınordu’yu 3-0 mağlup etti. Stadyumunun tadilat nedeniyle kapalı olması sonucu son iç saha maçını Afyon’da oynayan Eskişehirspor, seyircisine kavuştuğu ilk maçta rahat bir galibiyete imza attı.
Bu galibiyetle puanını 16 yapan Eskişehirspor, maç fazlasıyla 17. sıraya yükselirken ligde kalma umutlarını devam ettirdi. 23 puanla 14. sırada kalan Altınordu ise düşme tehlikesini hissetmeye başladı.
STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Emre Malok, Selahattin Altay, Hasan Hüseyin Tetik
ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem, Cemali, Furkan Balaban, Mevlüt, Mehmet Feyzi, Furgan Polat (Dk.88 Erdal Akdari), Mehmet Özcan, Alperen, Mete Kaan, Kıvanç Karakaş (Dk.67 Tolga Yakut), İbrahim Halil Öner (Dk.77 Metehan Altunbaş)
Yedekler: Melih Ağa, Sezgin Coşkun, Onur Bayramoğlu, Hasan Ulaş Uygar, Bedirhan Altunbaş
Teknik Direktör: Mustafa Özer
ALTINORDU: Erhan, Sinan, Onur Taha, Ravil Tagir, Metehan Mimaroğlu, Ali Yaşar, Hüseyin Atakan, Okan (Dk.68 Burak İnce), Furkan Çil, Oğulcan (Dk.34 Berkay), Kemal Rüzgar (Dk.46 Yasin Ozan)
Yedekler: Ali Emre Yanar, Ufuk Budak, Yusuf Arslan, Hüsamettin Yener, Batuhan Kırdaroğlu,
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
GOLLER: Mete Kaan Demir (dk. 9 ve 56), Mehmet Feyzi Yıldırım (dk. 80 pen.) (Eskişehirspor)
SARI KART: İbrahim Halil, Mehmet Feyzi (Eskişehirspor) – Furkan Çil (Altınordu)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
GOL! 9′ Gelişen Eskişehirspor atağında sol çaprazdan Furgan Polat sert vurdu, kaleciden dönen topu Mete Kaan tamamladı: 1-0. 14′ Misafir takımın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Okan'ın şutunu kaleci Ekrem çıkardı.
48′ Metehan’ın uzaktan şutunda kaleci Ekrem topu son anda kornere çeldi.
GOL! 56′ İbrahim Halil’in pasında topla buluşan Mete Kaan ceza sahası dışından sert vurdu, top ağlarla buluştu: 2-0. 67′ Sol çaprazda meşin yuvarlak ile buluşan Alperen'in sol ayağı ile çektiği sert şutu, kaleci kornere çeldi.
GOL! 80′ Mehmet Özcan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Metehan, kaleci Erhan tarafından düşürülünce maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mehmet Feyzi topu ağlara gönderdi: 3-0.