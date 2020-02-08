MAÇ SONUCU | Adana Demirspor Adanaspor 4-1 | Derbide farklı galibiyet

TFF 1’inci Lig´in 21´inci haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Adanaspor’u 4-1 mağlup etti.

Adana derbisinde üç puanı hanesine yazdıran Adana Demirspor, 34 puanla maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Adanaspor ise 17 puanla 16. sırada kaldı.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar

ADANA DEMİRSPOR: Muhammed, Adil, Tayyib, Okan, Rassoul, Traore, Hasan, Erkan (Dk. 90 Kosecki), Aosman, Volkan (Dk. 84 Berk), Dibba (Dk. 70 Mehmet Akyüz)

ADANASPOR: İrfan Can, Hakan Çinemre, Mehmet Sedef, Savaş, Özkan, Diop, Furkan (Dk. 57 Eze), Bagayoko (Dk. 72 Samican), Hakan Barış, Roni, Eren (Dk. 57 Ahmet)

GOLLER: Dk. 4 Dibba, Dk. 38 Aosman, Dk. 55 Aosman, Dk. 90+4 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor) – Dk. 73 Hakan Barış (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Traore, Dibba, Okan, Muhammed (Adana Demirspor) – Bagayoko, Hakan Çinemre (Adanaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 4′ Adana Demirspor´un atağında orta sahada topla buluşan Volkan, sol kanattan bindiren Rassoul´a pas attı. Rassoul çizgiye inerek penaltı noktasına ortasını yaptı. Savunmanın arasından yükselen Dibba´nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

12′ Adana Demirspor´un sol kanattan geliştirdiği kontra atakta Volkan çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Volkan, ceza sahası üzerinde müsait pozisyonda olan Aosman´a pasını attı. Topun gelişine vuran Aosman´ın şutunda kaleci İrfan, topun sahibi oldu.

15′ Adana Demirspor´da ceza sahası önünde topla buluşan Dibba, sağındaki Erkan´a pasını attı. Erkan topu, arka direkten bindirme yapan Volkan´a gönderdi. Volkan´ın gelişine yaptığı şutta meşin yuvarlak direkten döndü.

GOL! 38′ Adana Demirspor´un sağ kanattan geliştirdiği atakta Erkan, topu penaltı noktasına hareketlenen Aosman´a gönderdi. Aosman´ın sert şutunda Adanaspor savunmasına çarpan top ağlara gitti: 2-0.

GOL! 55′ Sağ kanattan Dibba ila atağa çıkan Adana Demirspor´da Erkan topla buluştu. Erkan, ceza sahasında uygun pozisyonda olan Aosman´a pasını aktardı. Aosman düzgün bir plase vuruşla topu Adanaspor ağlarına gönderdi: 3-0.

72′ Adanaspor´da sol kanatta topla buluşan Samican, çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Traore´yle girdiği ikili mücadelede Samican yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gönderdi.

GOL! 73′ Penaltı vuruşu kullanan Adanaspor´da topun başına Hakan Barış geçti. Hakan´ın şutunda kaleci Muhammed topu kurtardı. Dönen topu alan Ahmet, meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Uygun pozisyonda olan Hakan Barış´ın şutunda top Adana Demirspor ağlarıyla buluştu: 3-1.

79′ Korner kullanan Adanaspor´da top savunmadan sekerek ters kanada açıldı. Sol kanatta topla buluşan Özkan´ın ceza sahasına orta yaptığı ortada Eze kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Muhammed topun sahibi oldu.

GOL! 90+4′ Adana Demirspor’da orta sahadan gönderilen topu alan Mehmet Akyüz, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Mehmet kaleci İrfan Can’ı geçerek topu boş kaleye gönderdi: 4-1.