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Kritik maç öncesi Gökhan Gönül şoku!
Beşiktaş

Kritik maç öncesi Gökhan Gönül şoku!

Beşiktaş’ın tecrübeli ismi Gökhan Gönül, Gaziantep maçının 55. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

8 Şubat 2020 18:34

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu maça Gökhan Gönül'den yoksun olarak çıkacak. Gaziantep maçının 55. dakikasında gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düşen Gökhan Gönül, zorlu Başakşehir deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Bu sezon Trabzonspor, Denizlispor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında sarı kart gören tecrübeli futbolcu, Gaziantep karşısında gördüğü kartla cezalı duruma düştü.

Gökhan Gönül, 23. haftadaki Trabzonspor maçında forma giyebilecek.

Son güncelleme 18:34 | 8 Şubat 2020
Başakşehir beşiktaş Gökhan Gönül
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Trabzonspor
20 11 39
3 Istanbul Basaksehir
20 11 39
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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