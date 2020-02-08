MAÇ SONUCU | Konyaspor 0-0 Denizlispor

Ligde 14. sıradaki İttifak Holding Konyaspor, evinde 12. sıradaki Yukatel Denizlispor’u ağırladı. Soğuk havaya karşın yağış yoktu ve maç güneşli bir havada oynandı. Konya ekibi ilk dakikalardan itibaren topun kontrolünü eline aldı.

38. dakikada kullanılan köşe vuruşuyla Konyaspor’dan Marko Jevtovic’in attığı gol, öncesinde Selim Ay’ın koluna çarpan top sebebiyle VAR’a takıldı ve iptal edildi. Konyaspor topun kontrolünü rakibine vermese de pozisyon üretmekte zorlandı.

İkinci yarıya daha aktif başlayan taraf Denizlispor’du. Ege temsilcisi Recep Niyaz’la savunma hattının arkasına sarkmaya çalıştı. Ancak ikinci 45 dakikanın ilk pozisyonu yine de Konyaspor’dan geldi. Sağ kanattan yapılan ortada Thuram topu indirdi, Nejc Skubic net pozisyondan yararlanamadı.

Bu dakikalarda baskısını arttıran Konyaspor, hemen ardından 55. dakikada yine sağ kanattan gelen ortaya kafayla dokunan Thuram’ın vuruşunu kaleci Adam Stachowiak çıkardı.

Özellikle Levan Shengelia ile Denizlispor savunmasını zorlayan Konyaspor bu denemelerden gol çıkartamadı.

Maçın son 15 dakikasında Konyaspor’un baskısını kırarak topa sahip olan Denizlispor, Hugo Rodallega‘nın savunma arkası koşularını yeterince iyi bir şekilde değerlendiremedi. Son pasların yeterince iyi olmaması, Denizlispor’u skor yapmaktan alıkoydu.

Maç bu şekilde 0-0 sonuçlanırken Konyaspor son 3 maçını gol atamadan tamamladı.