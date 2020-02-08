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Trabzonspor

Hüseyin Çimşir: Bizi sinirlendirmeye çalışacaklar!

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

8 Şubat 2020 20:25

Süper Lig’in 21. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçını değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, “Maçın ilk 20 dakikası istediğimiz oyunu oynayamadık. Sonrasında sistem değişikliği yaptık ve oyun istediğimiz tarza geldi. Maçı hak ettik, kazandığımız için mutluyuz. Bütün oyuncularımı kutlarım. Hedefe bir adım daha yaklaştık, bu şekilde devam edeceğiz” dedi.

Sörloth’un gördüğü kırmızı kart için konuşan genç teknik adam, “Bizim oyuncularımızın sahada kalmak için direnmesi gerekiyor. Rakibin, Alexander Sörloth’a tekmesi var, hakem onu verseydi atılmazdı. Bizim işimiz zor, rakipler bize karşı bunları yapacaklar. Bizi sinirlendirmek isteyecekler ama biz sakin kalmalıyız” ifadelerini kullandı. Penaltı pozisyonunda ise Hüseyin Çimşir, “Penaltı. Direkt tabanı var. Benim tarafımdan bakıldığı zaman net bir penaltı” dedi.

Öte yandan Trabzonspor kafilesi hava koşulları nedeniyle önce uçakla Samsun´a oradan ise karayolu ile Trabzon´a gidecek.

Son güncelleme 21:14 | 8 Şubat 2020
Hüseyin Cimşir trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
20 12 41
2 Alanyaspor
21 12 41
3 Sivasspor
20 12 41
4 Istanbul Basaksehir
20 11 39
5 Fenerbahçe
21 11 37
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