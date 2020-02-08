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Herbert Hainer: Crisitano Ronaldo bizim için çok yaşlı
İtalya Serie A

Herbert Hainer: Crisitano Ronaldo bizim için çok yaşlı

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, dedikodulara karşın Cristiano Ronaldo'yla ilgilenmediklerini açıkladı.

SKOR DIŞ HABER 8 Şubat 2020 12:43

Almanya Bundesliga’nın önde gelen ekibi Bayern Münih’in başkanı Herbert Hainer, kulübünün transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Gazetelerde birçok ismin çıkmasının doğal olduğunu söyleyen Hainer, buna karşın Ronaldo’yla ilgilenmediklerini ve Portekizli oyuncunun kendileri için yaşlı olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz hafta içinde 35 yaşına giren Ronaldo’nun bu sezon Seria A’da Juventus formasıyla 19 maçta 19 golü bulunuyor. Takımında 5’er golle en yakın takipçileri olan Gonzalo Higuain ve Paulo Dybala’nın toplamından daha fazla gol atmayı başaran eski Ronaldo, gol krallığında da Ciro Immobile’nin arkasında 2. sırada yer alıyor.

Bununla birlikte talep etseler bile Cristiano Ronaldo’nun Münih’e transferi pek mümkün gözükmüyor. Juventus elindeki en kilit oyuncuyu satmaya yanaşması için bir sebep bulunmazken, Alman ekibinin aynı pozisyonda Robert Lewandowski gibi düzenli bir şekilde yüksek performans veren bir santraforu bulunuyor.

Son güncelleme 12:45 | 8 Şubat 2020
bayern münih cristiano ronaldo Herbert Hainer juventus Real Madrid
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