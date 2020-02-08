Gökhan Gönül’den alkışlanacak hareket… Kenan Özer maç sonrası açıkladı

Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK’yi 3-0 mağlup etti. Beşiktaş’ın golleri 52. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz, 70. dakikada Boateng ve 90+5. dakikada Lens’ten gelirken, alınan net galibiyet kadar Gökhan Gönül’ün centilmenlik örneği hareketi konuşuldu. Karşılaşmanın 88. dakikasında yaşanan pozisyonda Gökhan Gönül, hakemin Kenan Özer’e hatalı sarı kart gösterdiğini söylemesine rağmen Alper Ulusoy’u ikna edemedi.

Yaşanan pozisyonda Kenan Özer, ceza sahasında girdikten sonra Gökhan Gönül ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Gaziantep FK futbolcuları penaltı beklerken, hakem Alper Ulusoy, Kenan Özer’e kendisini yere attığı gerekçesiyle sarı kart gösterdi. Ligde 4. sarı kartını gören Kenan Özer, cezalı duruma düştü.

Kenan Özer, maçtan sonra pozisyon hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Benim ayağıma müdahale etti Gökhan Gönül, hakem geldi ve kendimi yere attım diye bana sarı kart verdi. Biz de evimize ekmek götüren insanlarız. Bu kartla gelecek maç cezalı duruma düştüm. Gökhan Gönül’e ‘Git, gerçeği söyle, senin de çoluğun çocuğun var, benim de’ dedim. Gökhan Gönül de “Kendini yere atmadı. Ben dokundum adama” dedi. Hakem “yok yok” diyor. Ne yok yok ya! Futbolcularda sıkıntı yok. Sıkıntının kimlerde olduğu belli. Adam söylüyor ama vermiyor. Çıldırmamak elde değil, zaten 2-0, 3-0 maç… Adam gibi adam, söyledi işte Gökhan Gönül. Böyle bir şey yok kardeşim, kime ne anlatacağız biz? Fair-Play yapıyor adam, vurdum diyor, hala kart, ne diyelim?”