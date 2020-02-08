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CANLI YAYIN | Gençlerbirliği Trabzonspor maçı canlı izle
Trabzonspor

CANLI YAYIN | Gençlerbirliği Trabzonspor maçı canlı izle

Gençlerbirliği Trabzonspor maçını SKOR'dan canlı olarak takip edebilirsiniz... Şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, alt sıralarla arasını açmak isteyen Gençlerbirliği deplasmanında... Ligde ve kupada aldığı sonuçlarla formda olan bordo-mavililerin bu mücadelesinin tüm detaylarını SKOR'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca haberimizden mücadelenin canlı yayınına da ulaşabilirsiniz.

8 Şubat 2020 16:23

Gençlerbirliği Trabzonspor maçını canlı olarak SKOR’dan dakika dakika takip edebilirsiniz… Süper Lig’in 21. haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadyumu’nda oynanan mücadelenin hakemi Hüseyin Göçek.

Geçen hafta Fenerbahçe’yi sahasında 2-1 yenerek şampiyonluk yarışında önemli bir virajı 3 puanla geçen bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Erzurumspor’u 5-0 yenerek yarı final kapısını sonuna kadar araladı. Oynadığı son 5 maçta 4 puan toplayabilen Gençlerbirliği ise formda rakibi karşısında sahasında galibiyet arıyor. Bordo mavililer 2012’den bu yana Gençlerbirliği deplasmanında galip gelemiyor.

Aşağıdaki linkten mücadeleyi canlı izleyebilirsiniz. Yayıncı kuruluş sizden üyelik ve ücret talep edebilir.

GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE LİNKİ İÇİN TIKLAYIN (Üyelik gerektirir)

İlk 11’ler belli oldu…

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem, Flavio, Toure, Halil, Baiano, Yasin, Sessegnon, Candeias, Sefa, Nadir

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sorloth

Bu maç öncesinde Gençlerbirliği 21 puanla 13. sırada yer alıyor. 1 maçı eksik olan Trabzonspor ise 38 puanla lider Sivasspor’un 3 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

Son güncelleme 16:51 | 8 Şubat 2020
Gençlerbirliği süper lig trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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