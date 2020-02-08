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Furkan Korkmaz kimdir, nereli? Furkan Korkmaz’ın hayatı…
NBA

Furkan Korkmaz kimdir, nereli? Furkan Korkmaz’ın hayatı…

ABD’de NBA liginde oynayan Milli Basketbolcumuz Furkan Korkmaz, sporseverlerin merak konusu oldu. Furkan profesyonel basketbol kariyerine Anadolu Efes’te 2014 yılında başladı. İşte Furkan Korkmaz hakkında merak edilenler…

8 Şubat 2020 13:21

Furkan Korkmaz 24 Temmuz 1997 tarihinde İstanbul’da doğdu. Genç yaşta NBA yolunu tutan Türk profesyonel basketbolcumuz son dönemde adından sıkça başarıları ile söz ettiriyor.

Peki Furkan Korkmaz kimdir? Kaç yaşında?

FURKAN KORKMAZ KİMDİR?

Furkan Korkmaz 24 Temmuz 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Korkmaz, profesyonel basketbol kariyerine Anadolu Efes'te 2014 yılında başladı. Anadolu Efes'te 2014-15 sezonu başında altyapıdan A Takım'a yükselen genç oyuncu, iki buçuk sezon boyunca takımı ile birer Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası sevinci yaşadı. Daha sonra 2016 yılında Banvit'e kiralık olarak gitti. 2017 yılında ise ABD'de NBA liginde bulunan Philadelphia 76ers takımına transfer oldu.

2.02 metre boyundaki Furkan, şutör gard ve gerektiğinde kısa forvet pozisyonlarında görev yapmaktadır.

Son güncelleme 13:21 | 8 Şubat 2020
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