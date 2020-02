Furkan Korkmaz kariyer rekoru kırdı

NBA’de heyecan 8 maçla devam etti. Doğu Konferansı’nda ilk 4 yarışı veren Philadelphia 76ers, Batı Konferansı’nda play-off kovalayan Memphis Grizzlies’ı evinde 119-107 yenerken karşılaşmaya milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz damga vurdu.

Milli basketbolcu 29 dakika süre aldığı maçta 34 sayıyla oynarken, 9’da 7 dış sayı isabeti bulup 6 ribaund ve 4 asistlik katkı verdi.

Furkan bir önceki kariyer rekorunu 18 Ocak’ta Chicago Bulls’a karşı aldıkları galibiyette 24 sayı atarak kırmıştı.

