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Fenerbahçe’den 2 yıllık sözleşme… Yönetim Isla’ya teklifini yaptı
Süper Lig

Fenerbahçe’den 2 yıllık sözleşme… Yönetim Isla’ya teklifini yaptı

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve Ersun Yanal'ın vazgeçilmezlerinden olan Isla'ya yönetim yeni sözleşme teklif etti.

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş 8 Şubat 2020 09:59

Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcular için görüşmelerini sürdürüyor. Finansal Fair-Play kıskacında olan Fenerbahçe, Mauricio Isla'nın sözleşmesini uzatma kararı aldı. Isla'ya 2 yıllık yeni sözleşme öneren sarı-lacivertliler, yıllık 1.2 milyon Euro ücret teklif etti.

Teknik heyetin de Şilili futbolcunun mutlaka takımda kalması yönünde rapor verdiği öğrenildi. Boca Juniors ve ülkesinden gelen transfer teklifleri kafasını karıştırsa da Isla, sarı-lacivertli takımda kalmaya sıcak bakıyor.

07 Şubat 2020 Mauricio Isla`dan Boca Juniors itirafı: Riquelme 3 kez aradı ama... Fenerbahçe`nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sağ beki Mauricio Isla, Şili basınından CDF`ye yaptığı açıklamada, devre arasında Boca Juniors`tan transfer teklifi aldığını ancak şampiyonluk yaşamak istediği için sarı-lacivertli takımdan ayrılmadığını söyledi. İşte Isla`nın o sözleri; İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:59 | 8 Şubat 2020
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