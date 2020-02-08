Fenerbahçe’den 2 yıllık sözleşme… Yönetim Isla’ya teklifini yaptı

Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcular için görüşmelerini sürdürüyor. Finansal Fair-Play kıskacında olan Fenerbahçe, Mauricio Isla'nın sözleşmesini uzatma kararı aldı. Isla'ya 2 yıllık yeni sözleşme öneren sarı-lacivertliler, yıllık 1.2 milyon Euro ücret teklif etti.

Teknik heyetin de Şilili futbolcunun mutlaka takımda kalması yönünde rapor verdiği öğrenildi. Boca Juniors ve ülkesinden gelen transfer teklifleri kafasını karıştırsa da Isla, sarı-lacivertli takımda kalmaya sıcak bakıyor.

Mauricio Isla`dan Boca Juniors itirafı: Riquelme 3 kez aradı ama... Fenerbahçe`nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sağ beki Mauricio Isla, Şili basınından CDF`ye yaptığı açıklamada, devre arasında Boca Juniors`tan transfer teklifi aldığını ancak şampiyonluk yaşamak istediği için sarı-lacivertli takımdan ayrılmadığını söyledi. İşte Isla`nın o sözleri; İlgili Haberi Oku