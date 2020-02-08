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CANLI | Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor
Fenerbahçe

CANLI | Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor

Fenerbahçe, sahasında son haftaların formda takımı Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da... Karşılaşmada iki takımın 11'leri belli oldu.

8 Şubat 2020 18:54

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı’nda ligde çıkışa geçen Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek. Saat 20:00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Karşılaşmada iki takım şu 11’lerle mücadele edecek:

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Tolga, Rodrigues, Kruse, Muriqi

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Siopis, Salih Uçan, Campos, Bakasetas, Efecan, Cisse

Ligde 4 maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta Trabzon’da sona eren Fenerbahçe, ligde son 5 maçından da galibiyetle ayrılan Aytemiz Alanyaspor’u yenerek yeni bir serinin ilk adımını atmak istiyor. Alanyaspor ise zorlu Fenerbahçe deplasmanından galibiyetle dönerek serisini devam ettirmeyi planlıyor.

Karşılaşmada iki takım da üç puan alarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. 

Son güncelleme 18:55 | 8 Şubat 2020
alanyaspor Fenerbahçe
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
20 12 41
2 Sivasspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
20 11 39
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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