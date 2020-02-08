CANLI | Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı’nda ligde çıkışa geçen Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek. Saat 20:00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Karşılaşmada iki takım şu 11’lerle mücadele edecek:

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Tolga, Rodrigues, Kruse, Muriqi

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Siopis, Salih Uçan, Campos, Bakasetas, Efecan, Cisse

Ligde 4 maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta Trabzon’da sona eren Fenerbahçe, ligde son 5 maçından da galibiyetle ayrılan Aytemiz Alanyaspor’u yenerek yeni bir serinin ilk adımını atmak istiyor. Alanyaspor ise zorlu Fenerbahçe deplasmanından galibiyetle dönerek serisini devam ettirmeyi planlıyor.

Karşılaşmada iki takım da üç puan alarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.