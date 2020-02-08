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Fenerbahçe Alanyaspor maçında çok tartışılan penaltı pozisyonu
Süper Lig

Fenerbahçe Alanyaspor maçında çok tartışılan penaltı pozisyonu

Fenerbahçe Alanyaspor mücadelesinde çok tartışılan bir penaltı pozisyonu yaşandı. Ceza sahası içinde Jailson'un eline çarpan top sonrası hakem Ümit Öztürk VAR incelemesi yaptı ve beyaz noktayı gösterdi. Cisse'nin penaltı atışı sırasında kaleci Altay'ın çizgi kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle atış tekrar edildi.

8 Şubat 2020 20:55

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor arasındaki maçın ilk yarısında çok tartışılan bir pozisyon yaşandı…

Maçın 21. dakikasında Alanyaspor’un kullandığı tacın ardından top ceza sahasına geldi. Jailson ise o sırada Papiss Cisse’yi savunurken, topa elle bir müdahalede bulundu. Bu pozisyonun ardından Alanyasporlu futbolcular, hakem Ümit Öztürk’e penaltı itirazında bulundu ama orta hakem korneri gösterdi. Daha sonra VAR hakemi Serkan Tokat’ın uyarısının ardından pozisyonu izleyen Ümit Öztürk, beyaz noktayı gösterdi.

Penaltı atışı için Alanyasporlu Papiss Cisse topun başına geldi. Cisse’nin vuruşunda Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır gole izin vermedi. Ancak hakem Ümit Öztürk, Altay Bayındır’ın atış sırasında çizgiye basmadığı gerekçesiyle penaltıyı tekrar ettirdi. Fenerbahçeli futbolcular karara büyük tepki gösterirken sarı lacivertli taraftarlar da sosyal medyada isyan etti.

Son güncelleme 21:23 | 8 Şubat 2020
alanyaspor Fenerbahçe penaltı penaltı tekrarı pozisyon Ümit Öztürk
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
20 12 41
2 Sivasspor
20 12 41
3 Alanyaspor
21 11 39
4 Istanbul Basaksehir
20 11 39
5 Fenerbahçe
21 11 38
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