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Beşiktaş Gaziantep FK maçı saat kaçta? Beşiktaş Gaziantep FK maçı kanalı…
Süper Lig

Beşiktaş Gaziantep FK maçı saat kaçta? Beşiktaş Gaziantep FK maçı kanalı…

Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Beşiktaş bugün Gaziantep'i ağırlıyor. Beşiktaş Gaziantep maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorusu bu noktada merakla araştırılıyor. Yeni teknik direktör Sergen Yalçın'lı Beşiktaş ve geçen hafta lider DG Sivasspor'u 5-1 mağlup eden Gaziantep'in maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

8 Şubat 2020 14:38

Süper Lig'de yarın karşı karşıya gelecek olan Gaziantep FK ile Beşiktaş tarihlerinde 7. kez birbirlerine rakip olacak.

Süper Lig'de yarın karşı karşıya gelecek olan Gaziantep FK ile Beşiktaş tarihlerinde 7. kez birbirlerine rakip olacak. Peki maç saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Gaziantep FK maçı 8 Şubat Cumartesi günü saat 17:00'de başlayacak ve beIN Sport 1 kanalından naklen yayınlanacak.

BOATENG FORMA BEKLİYOR

Beşiktaş'ın yeni trnasferi Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlı formayla ilk kez maç kadrosunda olacak. Taraftarla buluşacak olan Ganalı yıldızın ilk 11’de şans bulamayacağı oyunun ikinci devresinde Sergen Yalçın tarafından görevlendireleceği öğrenildi.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, N'Koudou, Diaby, Ljajic, Burak

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Kana Biyik, Tosca, Mehmet, Morais, Güray, Maxim, Sousa, Kayode, Muhammet

STAT: Vodafone Park

SAAT: 17.00

HAKEM: Alper Ulusoy

Son güncelleme 14:38 | 8 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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