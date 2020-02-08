CANLI ANLATIM | Beşiktaş – Gaziantep FK

Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta Gaziantep FK’yı konuk edecek. Hakem Alper Ulusoy’un yöneteceği mücadele saat 17.00’de başlayacak.

Ligde oynadığı son 6 maçta 4 kez yenilen siyah-beyazlılarda yeni transfer Boateng de kadroda yer alıyor. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş 33 puanla 7. sırada, Gaziantep FK ise 27 puanla 9. sırada yer alıyor.

İlk 11’ler belli oldu…

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Ljajic, Diaby, Nkoudou, Burak Yılmaz

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Olkowski, Tosca, Kana Biyik, Morais, Güray, Maxim, Sousa, Muhammet, Kayode

4 YILDIZ SINIRDA

Kartal'da Gaziantep maçı öncesi 4 önemli isim sarı kart sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson sarı kart görmeleri halinde zorlu Başakşehir maçında görev alamayacak. Öte yandan Rize maçında oynayamayan Necip’in cezası bitti.