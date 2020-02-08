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CANLI ANLATIM | Beşiktaş – Gaziantep FK
Süper Lig

CANLI ANLATIM | Beşiktaş – Gaziantep FK

Sergen Yalçın ile çıktığı ilk maçı kazanan Beşiktaş, Gaziantep FK maçıyla seri başlatmak istiyor. Siyah-beyazlıların efsanesi Sergen Yalçın ilk kez Beşiktaş maçında Dolmabahçe'de bir maça çıkıyor. Mücadelenin tüm detaylarını SKOR'dan takip edebilirsiniz.

8 Şubat 2020 15:56

Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta Gaziantep FK’yı konuk edecek. Hakem Alper Ulusoy’un yöneteceği mücadele saat 17.00’de başlayacak.

Ligde oynadığı son 6 maçta 4 kez yenilen siyah-beyazlılarda yeni transfer Boateng de kadroda yer alıyor. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş 33 puanla 7. sırada, Gaziantep FK ise 27 puanla 9. sırada yer alıyor.

İlk 11’ler belli oldu…

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Ljajic, Diaby, Nkoudou, Burak Yılmaz

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Olkowski, Tosca, Kana Biyik, Morais, Güray, Maxim, Sousa, Muhammet, Kayode

4 YILDIZ SINIRDA

Kartal'da Gaziantep maçı öncesi 4 önemli isim sarı kart sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson sarı kart görmeleri halinde zorlu Başakşehir maçında görev alamayacak. Öte yandan Rize maçında oynayamayan Necip’in cezası bitti.

Son güncelleme 16:44 | 8 Şubat 2020
beşiktaş Gaziantep FK süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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