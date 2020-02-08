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Altay Bayındır: Ne yapalım kalenin içinden mi uçalım?
Süper Lig

Altay Bayındır: Ne yapalım kalenin içinden mi uçalım?

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta tekrarlanan penaltı atışı ile ilgili konuşan sarı lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır, "Ne yapalım, kalenin içinden mi uçalım?'' ifadelerini kullandı.

8 Şubat 2020 23:18

Fenerbahçe’nin Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı Süper Lig 21. hafta mücadelesinin ardından sarı-lacivertli takımın kalecisi Altay Bayındır, stattan ayrılmadan önce basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu.

Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse’nin kullandığı penaltı atışını kurtarmasının ardından hatalı hareketten dolayı penaltının tekrar edilmesine değinen Altay Bayındır, “Pozisyonu daha izlemedim, bakacağım. Malatya maçında bizim kaçırdığımız bir penaltı var, onda da kaleci öndeydi. Söyleyecek bir şey yok. Onu da geçtim, son dakikada verilmeyen penaltımız var. Olacak iş değil” dedi. Göztepe maçında da aynı olayın yaşanmasıyla ilgili gelen soruya Altay Bayındır, “Ne yapalım, kalenin içinden mi uçalım? Kısmet değilmiş” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 23:22 | 8 Şubat 2020
Altay Bayındır Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
20 12 41
2 Sivasspor
20 12 41
3 Alanyaspor
21 11 39
4 Istanbul Basaksehir
20 11 39
5 Fenerbahçe
21 11 38
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