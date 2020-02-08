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Ali Koç, Falette transferinin perde arkasını açıkladı! Sadık Çiftpınar sayesinde…
Süper Lig

Ali Koç, Falette transferinin perde arkasını açıkladı! Sadık Çiftpınar sayesinde…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamalarda ilginç bir detayı paylaşarak Falette transferinin perde arkasını açıkladı.

8 Şubat 2020 13:15

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu’nda başkan Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Koç, TFF ile yaşanan problemlerin olduğuna değindiği sözlerinde son gün lisans çıkardıkları Simon Falette transferinin detayını anlattı. Transfer limiti nedeniyle ara transfer döneminde istedikleri adımları atamadıklarını belirten Koç, Sadık Çiftpınar’ın maaşında indirime gittiği için Falette’e lisans çıkardıklarını şu sözlerle duyurdu;

08 Şubat 2020 Ali Koç: Mustafa Cengiz`in ne dediğini çoğu zaman anlamıyoruz Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için, Açıklamalarını ilgiyle ve gülerek takip ediyoruz. Yaşına hürmetten de camiaya saygımdan da bunları söylemek istemiyorum ama insanı mecbur bırakıyorlar dedi. İlgili Haberi Oku

“Nihat bey alaycı bir şekilde 'Transfer yaptılar ya' diyor alaycı bir şekilde. Biz Falette’e lisans çıkarabildik. Buradan sevgili Sadık Çiftpınar’a da teşekkür ediyorum. Kendisi sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Simon Falette transferi onun sayesinde oldu. Çok ufak, 300-400 bin liralık bir rakama ihtiyacımız vardı. Kendisi sağ olsun, fedakarlık yaptı ve Falette’i transfer edebildik. Son derece yorucu ve gönülkırıcı bir süreç yaşadık. Orada gördüğümüz tüm olay: Fenerbahçe’ye nasıl transfer yaptırmayız”

Son güncelleme 13:43 | 8 Şubat 2020
ali koç Fenerbahçe Sadık Çiftpınar Simon Falette süper lig
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