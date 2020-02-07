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Uruguay’ın genç kalecisinden şok hata: ‘Muslera izlemelisin’
Milli Takımlar

Uruguay’ın genç kalecisinden şok hata: ‘Muslera izlemelisin’

CONMEBOL Olimpiyat Elemeleri 1. Grup aşamasında oynanan U23 Brezilya-Uruguay maçında akıllara durgunluk verecek bir an yaşandı. Uruguay kalecisi Ignacio De Arruabarrena'nın kendi kalesine attığı skandal gol, 'Fernando Muslera'yı biraz daha izlemeli' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

SKOR DIŞ HABER 7 Şubat 2020 10:12

Uruguay ve Brezilya U23 milli takımları arasında oynanan CONMEBOL Olimpiyat Elemeleri karşılaşması 1-1’lik beraberlikle sonuçlanırken Uruguay kalecisinin yaptığı hata maça damga vurdu.

Manuel Ugarte Ribeiro’nun 35. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Uruguay, dakikalar 40’ı gösterdiği sırada büyük bir şok yaşadı.

Brezilya’nın sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına yapılan ortaya forvet oyuncusu kafa vuruşunu yaptı. Uruguay kalecisi Ignacio De Arruabarrena rahatlıkla kontrol edebilecek durumdayken topu önce sektirdi.

Ardından bir türlü topu tutmayı başaramayan genç kaleci bir anda kontrolü kaybedince top çizgiyi geçti ve ağlarla buluştu. Bu golle Brezilya durumu 1-1’e getirirken kalan dakikalar başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Genç kalecinin bu hatasının ardından, vatandaşı Galatasaraylı Fernando Muslera’yı daha fazla izleyerek onu örnek alması gerektiği yorumları yapıldı.

Son güncelleme 10:12 | 7 Şubat 2020
brezilya Ignacio De Arruabarrena uruguay
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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