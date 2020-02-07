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SON DAKİKA | Takım Harcama Limitleri
Süper Lig

SON DAKİKA | Takım Harcama Limitleri

Don dakika... Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın yapmış olduğu ' Takım Harcama Limitleri' açıklamasının ardından, resmi internet sitesinden açıklamada bulundu.

7 Şubat 2020 17:53

Galatasaray’ın TFF’den, Fenerbahçe’nin harcama limitinin nedenini ve gelinen noktada nihai takım harcama limitlerini harcama talebinde bulunmasının ardından TFF’den açıklama geldi.

İşte TFF tarafından yapılan açıklama…

TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir’in 6 Şubat Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında yapmış olduğu Takım Harcama Limitleri ile ilgili açıklamaları çok net olmasına rağmen yapılan bazı değerlendirmeler nedeniyle kamuoyunu aydınlatma gereği duyulmuştur.

Sayın Başkanımızın da belirttiği üzere Kulüplerimizin 15 Aralık 2019’a kadar yaptıkları başvurularda Talimatın Ek-12;

G-1. Maddesi (Hedeflenen Gelir Artışlarıyla Harcama Limiti Artırımı)

G-2. Maddesi (Sermaye Artışı Yöntemi ile Takım Harcama Limiti Artırımı)

G-3. Maddesi (UEFA Müsabakalarına Katılan Kulüplerin Takım Harcama Limiti Artırımı)

G-4. Maddesi (Transfer Faaliyetlerinde Gelir Fazlası Sağlayan Kulüpler için Takım Harcama Limiti Artırımı) ve

H Maddesi (T sezonuna ilişkin TFF’ye sunulmuş kesinleşen raporlar) referans alınmıştır.

Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin belirlenmesine ilişkin Kulüp Lisans Kurulu’na sundukları bilgi ve belgeler gizli nitelikte olduğundan kamuoyuyla paylaşılması mümkün değildir, gerekçeli kararlar sadece ilgili kulüplere tebliğ edilir.

Ayrıca Takım Harcama Limitleri, ara transfer dönemi öncesinde 31 Aralık 2019’da ilan edilmiştir. Talimatımız kapsamında transfer dönemi başlarında ilan edilecek olan Takım Harcama Limitlerinin transfer dönemi süresince veya bitiminde ilan edilmesi söz konusu değildir.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu

06 Şubat 2020 Galatasaray`dan flaş açıklama! `Nihat Özdemir açıkça ilan etmiştir` Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinden TFF Başkanı Nihat Özdemir`e cevaben bir açıklama yayınlandı. Sarı kırmızılılar Nihat Özdemir'in yaptığı açıklamaların yetersiz olduğunu belirterek kulüplerin nihai takım harcama limitlerinin açıklanmasını istedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:46 | 7 Şubat 2020
harcama limiti tff
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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