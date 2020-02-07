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SON DAKİKA | Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Elazığspor kararı!
Alt Ligler

SON DAKİKA | Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Elazığspor kararı!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Elazığspor'un ligden çekilme başvurusu TFF tarafından kabul edildi. Elazığspor kalan maçlarını oynamayacak ve gelecek sezon lige kaldığı yerden devam edecek. Bu sezon ise Elazığspor'un bulunduğu gruptan 2 takım küme düşürülecek.

7 Şubat 2020 11:38

Elazığ’da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından ligden çekilme talebinde bulunan Elazığspor'un bu talebi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edildiği bildirildi.

Elazığ'da 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan ligden çekilme başvurusu olumlu sonuçlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Kadir Kardaş imzasıyla TFF 2. Lig Kırmızı Grup kulüplerine gönderilen yazıda, “Elazığspor Kulübü Derneği, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına 26.01.2020 tarih ve 20 sayılı başvurusunda; 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ Depremi sebebiyle tesislerinin kullanılamaz hale geldiğini, sahalarının depremzedelere tahsis edildiğini, mevcut oyuncularından 19 tanesinin Elazığ doğumlu olması sebebiyle bu durumdan olumsuz olarak etkilendiklerini belirterek, kulüplerinin 2019-2020 sezonunda tüm haklarının dondurulmasını ve 2020-2021 sezonunda yeniden TFF 2. Lig'de sportif faaliyetlerine devam etmesini talep etmiştir. Deprem felaketi sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, Elazığspor Kulübü'nün ligden çekilme talebinin kabulüne, kulübün 2019-2020 futbol sezonunda 26.01.2020 tarihinden itibaren ertelenmiş olan tüm müsabakalar da dahil olmak üzere kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına, lig puantajının buna göre düzenlenmesine, Elazığspor Kulübü'nün 2020-2021 futbol sezonunda TFF 2. Lig'de sportif faaliyetlerinin devamına, kulübün 19 takımlı grupta yer almasına, 2019-2020 futbol sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’tan, Elazığspor takımı hariç olmak üzere, puan sıralamasına göre 2 takımın küme düşürülmesine, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 06.02.2020 tarih ve 21 sayılı toplantısında karar verilmiştir” denildi.

29 Ocak 2020 Elazığspor`un deprem sonrası ligden çekilme isteği akıllara geçmiş örnekleri getirdi Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Elazığspor, Türkiye Futbol Federasyonu`na ligden çekilme talebinde bulunmaya karar verdi. Elazığspor`un aldığı bu karar, akıllara daha önce yaşanan depremlerde futbol takımlarının tutumunu akıllara getirdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:45 | 7 Şubat 2020
Elazığspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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