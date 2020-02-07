SON DAKİKA | Galatasaray’da Emre Akbaba PFDK’ya sevk edildi!

Süper Lig’den 13 kulüp ile birlikte Galatasaray’dan Emre Akbaba’nın da aralarında olduğu birçok oyuncu ve birçok menajer, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’na aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi.

İşte TFF tarafından yapılan açıklama…

11- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü’nün “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın 11/3, 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

12- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

13- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü’nün “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

14- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü’nün “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın 11/3, 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

15- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın 11/3, 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

16- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın, 11/3, 14/5, 18/b-ç, 19/1 ve 23. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

17- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü’nün “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın 11/3 ve 23. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

18- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü’nün “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın 11/3, 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

19- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü’nün “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın,11/3,18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

20- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübü’nün “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın 11/3, 19/1 ve 23. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

21- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü’nün “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

22- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

23- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü’nün “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın, 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

24- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü’nün “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın 11/3, 18/b- ç, 19/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

25- EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR Kulübü’nün “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın, 11/3, 14/5 ve 23. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

26- EKOL GÖZ MENEMENSPOR Kulübü’nün “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın, 11/3 ve 23. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

27- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü’nün “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın, 11/3 ve 23. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

28- MANİSA FUTBOL KULÜBÜ’nün “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın, 18/ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

29- PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR Kulübü’nün “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın, 14/5 ve 23. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

30- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü’nün “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın, 14/5 ve 23. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

31- BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş. Kulübü’nün “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın, 14/5 ve 23. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

32- Menajer ARAS ŞENER’in “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın 14/5 ve 21. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

33- Menajer BATUR ALTIPARMAK’ın “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

34- Menajer CEM KARĞIN’ın “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

35- Menajer CEMAL TAŞLI’nın “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın 14/5 ve 21. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

36- Menajer EROL SÖKMEN’in “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

37- Menajer GÜNEY ADATEPE’nin “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın 16/1(d,g), 16/2 ve 21. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

38- Menajer HALUK CANATAR’ın “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

39- Menajer NECDET ERGEZEN’in “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın 19/1 ve 21. maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

40- Menajer MEHMET ALİ ÇALIŞKAN’ın “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın 16/1-ı ve 21. maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

41- Menajer MERDAN GEYİK’in “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

42- Menajer ORHUN POURALİZADEH’in “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın 13/2, 14/5 ve 21. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

43- Menajer SERKAN KARADUMAN’ın “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın 14/5 ve 21. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

44- Futbolcu EMRE AKBABA’nın “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın 17/1-b ve 22. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

45- Futbolcu FATİH GÜL’ün “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın 17/1-c ve 22. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

46- Futbolcu GÖKHAN AKKAN’ın “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın 17/1-c ve 22. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

47- Futbolcu MUĞDAT ÇELİK’in “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın 17/1-c ve 22. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

48- Futbolcu MUHAMMED ENES DURMUŞ’un “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın 13/2 ve 22. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”