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Sivasspor’da Skuletic’in parmağı kırıldı
Süper Lig

Sivasspor’da Skuletic’in parmağı kırıldı

Sivasspor'da yeni transfer Skuletic'in parmağı kırıldı. Karadağlı forvet, Başakşehir maçında dinlendirilecek.

7 Şubat 2020 15:49

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final il maçında DG Sivasspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. 0-0 golsüz biten maçta Sivasspor'un yeni transferi Skuletic'in parmağının kırıldığı öğrenildi.

Devre arası transfer döneminde Sivasspor'a gelen Skuletic'in dün oynanan kupa maçında el parmağının kırıldığı için bugün ameliyat olacağı öğrenildi. Skuletic'in Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanacak olan maçta dinlendirileceği kaydedildi.

32 yaşındaki forvet oyuncusu Skuletic'in parmağındaki kırık sebebiyle Başakşehir maçında forma giymesi beklenmiyor.

Son güncelleme 15:49 | 7 Şubat 2020
sivasspor Skuletic süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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