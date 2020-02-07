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Shane Larkin resmen Türk vatandaşı!
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Shane Larkin resmen Türk vatandaşı!

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvurunun onaylandığı belirtildi.

7 Şubat 2020 12:12

İşte Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan yapılan Shane Larkin açıklaması:

Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvuru onaylandı.

1992 doğumlu oyuncu 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 12. maddesi A bendi uyarınca Cumhurbaşkanı'nın 06/02/2020 tarihli ve 2020/2088 sayılı kararı ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının yanı sıra, Türk vatandaşlığını kazandı.

Böylelikle Shane Larkin, A Erkek Milli Takımımızın formasını giyebilme hakkını elde etmiş oldu.

Son güncelleme 12:12 | 7 Şubat 2020
shane larkin Türkiye Basketbol Federasyonu
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