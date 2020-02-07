NBA’de Türk derbisi! Kazanan Ersan İlyasova’nın takımı…

Milli basketbolcular Ersan İlyasova´nın takımı Milwaukee Bucks ile Furkan Korkmaz´ın formasını giydiği Philadelphia 76ers´ın karşı karşıya geldiği mücadelede gülen taraf 112-101´lik skorla Ersan İlyasova´nın ekibi Milwaukee Bucks oldu.

Bucks´ın Yunan süper yıldızı Giannis Antetokounmpo 36 sayı 20 ribaund ile double-double yaptı ve takımının galibiyetinde başrol oynadı.

Milwaukee´de milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 6 dakika süre aldığı karşılaşmada 2 sayı 2 ribaundluk performans sergiledi.

Philadelphia 76ers´da ise milli basketbolcu Furkan Korkmaz´ın 12 sayı, 3 ribaund ve 1 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

NBA´de dün gece oynanan müsabakalarda alınan toplu sonuçlar şu şekilde:

New York Knicks – Orlando Magic: 105-103

Chicago Bulls – New Orleans Pelicans: 119-125

Milwaukee Bucks – Philadelphia 76ers: 112-101

Portland Trail Blazers – San Antanio Spurs: 125-117

Los Angeles Lakers – Houston Rockets: 111-121