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MAÇ SONUCU | Athletic Bilbao 1-0 Barcelona
İspanya La Liga

MAÇ SONUCU | Athletic Bilbao 1-0 Barcelona

İspanya Kral Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Athletic Bilbao'ya konuk olan Barcelona, Sergio Busquets'in 90+3'te kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Katalan devinin ezeli rakibi Real Madrid de kendi evinde Real Sociedad'a 4-3 yenilerek elendi.

SKOR DIŞ HABER 7 Şubat 2020 08:19

İspanya Kral Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Athletic Bilbao ile karşılaşan Barcelona, uzatmalarda gelen golle yıkıldı ve 1-0 yenilerek büyük bir şok yaşadı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçta baştan sona oyunun hakimi olan Barcelona yakaladığı net gol fırsatlarını bir türlü gole çevirmeyi başaramadı.

Ev sahibi Athletic Bilbao maç boyunca sadece rakip kaleye sadece 1 isabetli şut atabilirken 90+3’te Sergio Busquets’in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalar Barcelona’nın beraberliği sağlamasına yetmeyince Athletic Bilbao bir üst tura yükselen ekip oldu.

Athletic Bilbao’lu oyuncuların büyük sevinci [Reuters]

06 Şubat 2020 MAÇ SONUCU | Real Madrid 3-4 Real Sociedad Ligde lider olan Real Madrid, İspanya Kral Kupası`na çeyrek finalde sahasında Real Sociedad`a 4-3 yenilerek veda etti. Zidane`nın kariyeri boyunca ulusal kupa kazanamama laneti devam ederken, Real Madrid`in de 32 yıldır duble yapamama (La Liga ve Kral Kupası) şanssızlığı sürüyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:19 | 7 Şubat 2020
Athletic Bilbao barcelona İspanya Kral Kupası Lionel Messi
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