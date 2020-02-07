MAÇ SONUCU | Athletic Bilbao 1-0 Barcelona

İspanya Kral Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Athletic Bilbao ile karşılaşan Barcelona, uzatmalarda gelen golle yıkıldı ve 1-0 yenilerek büyük bir şok yaşadı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçta baştan sona oyunun hakimi olan Barcelona yakaladığı net gol fırsatlarını bir türlü gole çevirmeyi başaramadı.

Ev sahibi Athletic Bilbao maç boyunca sadece rakip kaleye sadece 1 isabetli şut atabilirken 90+3’te Sergio Busquets’in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalar Barcelona’nın beraberliği sağlamasına yetmeyince Athletic Bilbao bir üst tura yükselen ekip oldu.