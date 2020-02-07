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Kobe Bryant ve kızı Gianna’nın cenaze töreni 24 Şubat´ta
NBA

Kobe Bryant ve kızı Gianna’nın cenaze töreni 24 Şubat´ta

ABD´de 26 Ocak tarihinde geçirdiği trajik helikopter kazasında kızı Gianna ve beraberindeki 7 kişi ile birlikte hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant´ın cenaze töreni 24 Şubat´ta Staples Center'da gerçekleştirilecek.

7 Şubat 2020 12:26

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi´nin (NBA) resmi internet sitesinden konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 26 Ocak´ta helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna ile beraberindeki diğer 7 kişinin anma töreninin 24 Şubat tarihinde Los Angeles´daki Staples Center´da yapılacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamada düzenlenecek tören için 41 yaşında hayata gözlerini yuman Bryant´ın 20 sene forma giyerek efsane haline geldiği Los Angeles şehrindeki Staples Center’da yapılacağı belirtildi. Cenaze tören tarihinin ise Kobe Bryant’ın 24 ve Gianna’nın 2 numaralı formalarına ithafen belirlendiği kaydedildi.

07 Şubat 2020 NBA All Star´da Lebron ve Giannis´in kadroları belli oldu Bu yıl oynanacak olan NBA All-Star maçında, geçtiğimiz haftalarda helikopter kazasında hayatını kaybeden efsanevi basketbolcu Kobe Bryant anısına yeni format düzenlendi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:26 | 7 Şubat 2020
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