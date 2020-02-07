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Hakeme yumruk attı 13 maç ceza aldı!

Sakarya'nın Erenler ilçesinde oynanan amatör küme karşılaşmasında kendisine kırmızı kart gösteren hakeme yumruk atan Yıldaray Kenet'e 13 maç ceza verildi.

7 Şubat 2020 12:23

Geçtiğimiz haftasonu Erenler’deki 1’inci Amatör Küme maçında Geyvespor ile TÜVASAŞ Demirspor karşılaştı.

Geyvespor’un 1-0 üstünlüğü ile devam eden maçta TÜVASAŞ Demirsporlu Yıldıray Kenet, karşı takımdan Murat Kaba’ya faul yaptı. Karşılaşmanın hakemi Bilal İnci, Yıldıray Kenet’e ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

Kırmızı kart gören Yıldıray Kenet, hakem Bilal İnci kırmızı kartına not alırken üzerine gelerek yumruk attı. Saldırı sonrası maç tatil oldu.

İl Disiplin Kurulu tarafından hakeme yumruk atan futbolcu Yıldıray Kenet’e 13 maç ceza verilirken, iptal olan maç ile ilgili olarak Geyvespor’un hükmen galibiyetine karar verildi.

Son güncelleme 12:38 | 7 Şubat 2020
Yıldıray Kenet
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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