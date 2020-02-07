SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: ‘Çocuklarım aç’ dedi, valilik önünde kendini yaktı!
Gençlerbirliği Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Trabzonspor

Gençlerbirliği Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig 21. haftada Trabzonspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Süper Lig'de üçüncü sırada yer alan Trabzonspor zirvedeki yerini korumak istiyor. Düşme potasının hemen üstünde yer alan Gençlerbirliği ise zorlu rakibinden puan çıkarma peşinde. Peki Gençlerbirliği Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

7 Şubat 2020 18:30

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanında 8 yıllık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor. Trabzonspor, başkentte en son 3 Aralık 2012’de 4-0 yendiği rakibi Gençlerbirliği karşısında söz konusu döneminde ardından oynadığı 5 maçta 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. İşte Gençlerbirliği Trabzonspor maçının saati ve kanalı…

GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor, 8 Şubat Cumartesi günü saat 17.00’de Eryaman Stadyumu’nda Gençlerbirliği’ne konuk olacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek’in yardımcılıkları ise Serkan Ok ve İlker Takpak yapacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak.

Son güncelleme 18:30 | 7 Şubat 2020
Gençlerbirliği süper lig trabzonspor ts
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Yeni Malatyaspor
Bugün - 20:00
-
Ankaragücü
Konyaspor
Yarın - 14:00
-
Denizlispor
TÜMÜNÜ GÖR