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Galatasaray’da ‘seçim’ alarmı! Kritik toplantı yapıldı…
Süper Lig

Galatasaray’da ‘seçim’ alarmı! Kritik toplantı yapıldı…

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve ekibi için bu ay zor geçecek. 11 ve 21 Şubat’ta görülecek davalarda yönetim aleyhine çıkacak muhtemel kararlar seçime gidilmesi anlamına geliyor

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 7 Şubat 2020 07:34

Galatasaray’ın futboldaki yükselişi Süper Lig'deki puan cetveline yansırken Başkan Mustafa Cengiz ve sarı-kırmızılı yönetimi stres dolu günler bekliyor.

Daha önce sosyal medyadan büyük destek gören Cengiz ve ekibi, ara transfer döneminin ardından tepki çekmeye başladı hatta “İstifa” sesleri de yükseldi. Sarı-kırmızılı yönetimin gündeminde; 11 ve 21 Şubat'ta görülecek, ibrasızlık davalarına konan tedbirin mahkemeleri bulunuyor.

11 Şubat'ta, 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülecek ‘hâkim müdahalesi' davasından sonuç olumsuz çıkarsa Galatasaray seçime gidecek.

ÖZTÜRK HAREKETE GEÇTİ

21 Şubat’ta da 14 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde ‘genel kurulun iptali' davası var. Tedbirleri kaldırırsa Galatasaray'da yine sandık gündeme gelecek. Yönetim sıkıntıdayken GSYİAD Başkanı Metin Öztürk'ten sürpriz bir hamle geldi.

Öztürk, kulüp üyelerini bir ‘çalışma toplantısı'nda buluşturdu. ‘Daha Güçlü Galatasaray' başlığı ile yayımlanan davette “Galatasaray'ın sorunları sadece yönetimin veya seçimlerde muhtemel aday olacakların tek başlarına altından kalkabileceği sorunlar değil” sözlerine yer verildi.

Toplantıda kulübün geleceği masaya yatırıldı.

Son güncelleme 07:35 | 7 Şubat 2020
galatasaray Mustafa Cengiz
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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