Galatasaray’da ‘seçim’ alarmı! Kritik toplantı yapıldı…

Galatasaray’ın futboldaki yükselişi Süper Lig'deki puan cetveline yansırken Başkan Mustafa Cengiz ve sarı-kırmızılı yönetimi stres dolu günler bekliyor.

Daha önce sosyal medyadan büyük destek gören Cengiz ve ekibi, ara transfer döneminin ardından tepki çekmeye başladı hatta “İstifa” sesleri de yükseldi. Sarı-kırmızılı yönetimin gündeminde; 11 ve 21 Şubat'ta görülecek, ibrasızlık davalarına konan tedbirin mahkemeleri bulunuyor.

11 Şubat'ta, 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülecek ‘hâkim müdahalesi' davasından sonuç olumsuz çıkarsa Galatasaray seçime gidecek.

ÖZTÜRK HAREKETE GEÇTİ

21 Şubat’ta da 14 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde ‘genel kurulun iptali' davası var. Tedbirleri kaldırırsa Galatasaray'da yine sandık gündeme gelecek. Yönetim sıkıntıdayken GSYİAD Başkanı Metin Öztürk'ten sürpriz bir hamle geldi.

Öztürk, kulüp üyelerini bir ‘çalışma toplantısı'nda buluşturdu. ‘Daha Güçlü Galatasaray' başlığı ile yayımlanan davette “Galatasaray'ın sorunları sadece yönetimin veya seçimlerde muhtemel aday olacakların tek başlarına altından kalkabileceği sorunlar değil” sözlerine yer verildi.

Toplantıda kulübün geleceği masaya yatırıldı.