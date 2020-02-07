Filenin Efeleri’nin Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki rakipleri belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun (TVF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Avrupa ülke sıralamasına göre belirlenen gruplarda Türkiye, C Grubu’nda Kuzey Makedonya, Danimarka ve Bosna Hersek ile mücadele edecek. Lig usulüne göre oynanacak ve toplam 6 ayaktan oluşan Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nin sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 5 grup ikincisi, 2021 yılında Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Finlandiya’nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne katılmaya hak kazanacak.

Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşmalarını 15 Ağustos – 5 Eylül tarihleri arasında oynayacak.

2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Hollanda, İsveç, Hırvatistan

B Grubu: Bulgaristan, Avusturya, İsrail

C Grubu: TÜRKİYE, Kuzey Makedonya, Danimarka, Bosna Hersek

D Grubu: İspanya, Letonya, Moldova Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Kesimi

E Grubu: Slovakya, Romanya, İsviçre, Arnavutluk

F Grubu: Yunanistan, Karadağ, Azerbaycan, Gürcistan

G Grubu: Belarus, Portekiz, Norveç, Macaristan